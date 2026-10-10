Трамп поставив Зеленському ультиматум: ЗМІ розкрили, що вимагають від Києва

Дональд Трамп / © Associated Press

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Адміністрація США попередила про можливе припинення передавання американської розвідувальної інформації Україні в разі продовження ударів по російських нафтопереробних заводах.

Про це пише Axios.

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У Вашингтоні вважають, що такі операції мають серйозні міжнародні наслідки і стали предметом напружених переговорів між американськими та українськими представниками, зазначають журналісти.

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За даними американських джерел, президент Дональд Трамп неодноразово звертався до президента Володимира Зеленського з вимогою припинити атаки на інфраструктуру паливної галузі Росії.

Представники адміністрації стверджують, що Київ не відреагував на близько шести таких звернень, після чого у Вашингтоні ухвалили рішення дозволити закупівлі російського дизельного пального.

Водночас у Білому домі підкреслюють, що не прирівнюють українські удари по НПЗ до масових атак росії на енергетичні об’єкти в Україні.

«Зеленський неправильно оцінює ситуацію. Продовжуючи завдавати ударів по нафтопереробних заводах, він підриває доброзичливе ставлення до себе, якого домігся у Трампа за останні шість місяців», — заявив американський посадовець.

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Нагадаємо, Україна не планує припиняти удари далекобійними безпілотниками по російських нафтопереробних заводах та іншій енергетичній інфраструктурі, попри рішення адміністрації президента США Дональда Трампа послабити санкційні обмеження щодо російського дизельного пального.

Сенатори-демократи США назвали повною зрадою України рішення адміністрації президента Дональда Трампа на шість місяців дозволити закупівлю російського дизельного пального в усьому світі. Також вони вважають таке рішення зрадою по відношенню до європейських союзників і національної безпеки Сполучених Штатів в цілому.

Також стало відомо, що переговори про мир в США закінчилися достроково — другого раунду зустрічей не буде.

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