Трамп повідомив про "продуктивну" розмову з Путіним

За словами Трампа, під час розмови з Путіним обговорювали багато деталей мирної угоди.

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому вдалося домовитися з кремлівським диктатором Володимиром Путіним про "негайне" припинення вогню.

Про це американський лідер написав у Truth Social.

"Моя сьогоднішня телефонна розмова з президентом Росії Путіним була дуже гарною і продуктивною. Ми домовилися про негайне припинення вогню з усіх енергетичних та інфраструктурних питань, розуміючи, що ми працюватимемо швидко, щоб досягти повного припинення вогню і, зрештою, кінця цієї жахливої війни між Росією та Україною".

Президент США вкотре заявив, що ця війна ніколи б не розпочалася, якби він був президентом. Він додав, що під час розмови було обговорено багато деталей мирної угоди.

"І президент Путін, і президент Зеленський хотіли б, щоб це закінчилося. Цей процес зараз у повній силі та дії, і ми, сподіваюся, заради людства виконаємо цю роботу!" – наголосив Дональд Трамп.

Нагадаємо, в Білому домі заявили, що переговори про перемир'я у Чорному морі розпочнуться негайно на Близькому Сході. Трамп і Путін також домовилися про припинення атак на об'єкти енергетичної інфраструктури.

Варто зазначити, що за кілька годин після завершення розмови Трампа та Путіна під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи.

Читайте також: