Трамп повідомив, що робитиме у разі "поганої" зустрічі з Путіним

Трамп готується до переговорів на Алясці / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає російського очільника Володимира Путіна готовим до укладання угоди за підсумками зустрічі на Алясці 15 серпня.

Про це Трамп сказав напередодні запланованої зустрічі, яка має відбутися на Алясці, передає Clash Report.

«Мені здається, Путін хоче це завершити. Думаю, він збирається піти на угоду», — зазначив Трамп.

Водночас американський президент повідомив і про те, що робитиме у разі, якщо переговори з Путіним не принесуть результату.

«Якщо зустріч пройде погано, я нікому не дзвонитиму», — сказав Трамп.

За інформацією The Guardian, що посилається на розмову Трампа з журналістами Fox News Radio на рішення Путіна погодитися на зустріч на Алясці могли вплинути погрози США санкціями Кремлю.

«Все має свій вплив», — сказав Трамп, додавши, що вторинні тарифи проти Індії «по суті позбавили її можливості купувати нафту в Росії».

«Звичайно, коли ви втрачаєте свого другого за величиною клієнта і, ймовірно, втратите свого першого, я думаю, що це, мабуть, відіграє певну роль», — сказав він.

Чи готовий Трамп економічно стимулювати Путіна

Трампа також запитали, чи готовий він надати Росії «економічні стимули» для припинення бойових дій в Україні, але він відмовився відповісти, пояснивши, що «не хотів би публічно розігрувати свою карту».

Зазначимо, він раніше неодноразово заявляв, що Росія має «величезний потенціал» з цінністю у «нафтогазовому секторі, що є дуже прибутковим бізнесом». Проте Трамп наголосив, що його перш за все цікавить «негайне досягнення мирної угоди».

«Я зателефоную Зеленському»: Трамп розкрив свій план

За словами Трампа, якщо його зустріч з Путіним буде свідчити про прогрес, він негайно зателефонує українському президенту Зеленському і організує зустріч.

«У нас є ідея щодо трьох різних місць», — сказав він, додавши, що «найпростіше було б залишитися для цього на Алясці».

«Якщо це буде погана зустріч (з Путіним — ред.), я нікому не дзвонитиму. Я йду додому. Але якщо це буде гарна зустріч, я зателефоную президенту Зеленському та європейським лідерам»», — розповів Трамп.

Чи планує Трамп вийти із Путіним до журналістів

Щодо спільної пресконференції з Путіним Трамп відповів ухильно.

«У мене буде пресконференція. Я не знаю, чи це буде спільний захід. Ми навіть не обговорювали це. Я думаю, що було б непогано спочатку провести щось спільне, а потім розійтися»», — сказав Трамп.

Згодом він додав, що проведе пресконференцію за будь-якого сценарію, навіть якщо переговори проваляться.

Тим часом російський очільник Путін також припустив, що Москва та Вашингтон можуть домовитися про контроль над ядерними озброєннями.

Нагадаємо, помічник очільника кремля Путіна Юрій Ушаков назвав «центральну тему» саміту на Алясці. Головною темою зустрічі Путіна та Трампа буде врегулювання української «кризи», як сказав Ушаков.