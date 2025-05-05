Трамп повідомив, за яких умов готовий застосувати санкції проти Росії

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що можливе застосування санкцій проти Росії залежатиме від поведінки Москви.

Про це Трамп сказав в інтерв’ю NBC News.

Ведуча запитала американського президента, чи підпише він законопроєкт авторства сенатора Ліндсі Грема про санкції проти РФ, якщо ситуація дійде до того, що США вийдуть із мирних переговорів.

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«Це залежить від того, чи веде себе Росія так, щоб прийти до миру. Ми хочемо мирної угоди. Ми хочемо, щоб Росія та Україна домовилися про угоду. Ми думаємо, що ми досить близько, і ми врятуємо багато людей від загибелі. Ми також зекономимо багато грошей, тому що витрачаємо гроші», - сказав Трамп.

Нагадаємо, у США 72 сенатори підтримують законопроєкт, який передбачає «руйнівні» нові санкції проти Росії та запровадження тарифів проти країн, які купують її нафту, газ та інші ключові товари. Ці обмеження можуть бути запроваджені, якщо президент РФ Володимир Путін не розпочне серйозних переговорів про завершення війни в Україні.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, один із найближених Дональда Трампа, попередив, що Кремль "дуже пошкодує", якщо спробує маніпулювати президентом США.

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