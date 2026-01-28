Трамп «повісив» Путіна у Білому домі: що відомо

Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

У вестибюлі Білого дому з’явилося спільне фото американського президента Дональда Трампа та російського «фюрер» Володимира Путіна.

Про це повідомила у соцмережі Х кореспондентка PBS News Елізабет Ландерс.

За її словами, раніше вона не бачила цієї фотографії в адміністрації. На світлині Трамп та Путін під час їхнього саміту на Алясці у серпні 2025-го. Примітно, що поруч із цим знімком, дещо нижче, фото на якому президент США разом зі своєю онукою.

Реклама

«Я помітила дещо, чого раніше не бачила у вестибюлі, що з’єднує Західне крило з резиденцією: фотографію президентів Трампа та Путіна в рамці на їхньому літньому саміті на Алясці», — написала Ландерс.

Знімок Трампа і Путіна у Білому домі. Фото: Елізабет Ландерс.

Наразі адміністрація Білого дому не надала офіційних коментарів щодо появи даного зображення.

Фото Трампа і Путіна

Ще у серпні на заході в Білому домі, присвяченому Чемпіонату світу з футболу 2026-го, Дональд Трамп похвалився «гарним» фото Путіна, яке було зроблене на Алясці. Розглядаючи його, очільник Білого дому зауважив, що на ньому господар Кремля вийшов «гарно», а сам Трамп — «нормально».

До слова, перш ніж оприлюднити фотографію, президент США сказав, що йому «щойно надіслали фотографію людини, яка дуже хоче бути там [на Чемпіонаті світу]». Після цього він витягнув знімок із шухляди свого робочого столу.

Реклама