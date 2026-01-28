ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2727
Час на прочитання
2 хв

Трамп «повісив» Путіна у Білому домі: що відомо

Після саміту на Алясці, де й було зроблене фото, Трамп вихвалявся саме цією світлиною.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

У вестибюлі Білого дому з’явилося спільне фото американського президента Дональда Трампа та російського «фюрер» Володимира Путіна.

Про це повідомила у соцмережі Х кореспондентка PBS News Елізабет Ландерс.

За її словами, раніше вона не бачила цієї фотографії в адміністрації. На світлині Трамп та Путін під час їхнього саміту на Алясці у серпні 2025-го. Примітно, що поруч із цим знімком, дещо нижче, фото на якому президент США разом зі своєю онукою.

«Я помітила дещо, чого раніше не бачила у вестибюлі, що з’єднує Західне крило з резиденцією: фотографію президентів Трампа та Путіна в рамці на їхньому літньому саміті на Алясці», — написала Ландерс.

Знімок Трампа і Путіна у Білому домі. Фото: Елізабет Ландерс.

Знімок Трампа і Путіна у Білому домі. Фото: Елізабет Ландерс.

Наразі адміністрація Білого дому не надала офіційних коментарів щодо появи даного зображення.

Фото Трампа і Путіна

Ще у серпні на заході в Білому домі, присвяченому Чемпіонату світу з футболу 2026-го, Дональд Трамп похвалився «гарним» фото Путіна, яке було зроблене на Алясці. Розглядаючи його, очільник Білого дому зауважив, що на ньому господар Кремля вийшов «гарно», а сам Трамп — «нормально».

До слова, перш ніж оприлюднити фотографію, президент США сказав, що йому «щойно надіслали фотографію людини, яка дуже хоче бути там [на Чемпіонаті світу]». Після цього він витягнув знімок із шухляди свого робочого столу.

Дата публікації
Кількість переглядів
2727
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie