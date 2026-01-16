Трамп повністю змінює світ: що це означає для Європи

Дональд Трамп / © Associated Press

Політика президента США Дональда Трампа змінила ставлення до Америки, посилила роль ЄС та підштовхнула світ до епохи сили та сфер впливу.

Про це в авторській колонці для Politico заявив директор та співзасновник Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR) Марк Леонард.

«Зовнішня політика адміністрації Дональда Трампа стала каталізатором руйнування трансатлантичного партнерства та серйозно підірвала довіру до США навіть серед найближчих європейських союзників», — зазначив він.

Зміни у політиці Вашингтона, на думку експерта, далися взнаки і в Україні.

«Українці все частіше пов’язують питання безпеки з Європою, а не зі США: близько двох третин громадян очікують на посилення партнерства з ЄС, і лише третину — зі Сполученими Штатами», — продовжив він.

Леонард також вказує на глобальний дрейф багатьох країн у бік Китаю: " у Бразилії, ПАР, Туреччині та Індії Пекін дедалі частіше розглядається як надійніший партнер, ніж Вашингтон. Внаслідок цього світ рухається до системи сфер впливу, де вирішальним чинником стає сила. На цьому тлі Європа має або перетворитися на самостійний центр сили, або ризикує залишитися спостерігачем чужих рішень».

Нагадаємо, Стратегія національної безпеки адміністрації Трампа викликала тривогу серед союзників Америки та знаменує різкий відрив від принципів, які десятиліттями лежали в основі зовнішньої політики Сполучених Штатів.

Документ на 33 сторінках, оприлюднений адміністрацією США, представляє світ насамперед як економічну арену, надаючи перевагу двостороннім угодам та економічному націоналізму замість міжнародної кооперації та просування демократії. Не менш вражає й те, про що в документі не згадують — він минув без критики традиційних опонентів США, як Росія чи Китай.

Натомість деякі з його найжорсткіших формулювань стосуються Європи, що викликало занепокоєння в європейських столицях.

Хоча попередні стратегії національної безпеки, як правило, підтверджували спільні цінності та пріоритети Америки з європейськими країнами, цей документ має інший напрямок.

У ньому йдеться про те, що Європа стане «невпізнаваною через 20 років або менше», через підтримку континентом багатосторонніх інституцій та його імміграційну політику, які мали руйнівний вплив на «західну ідентичність».

В одному з розділів стратегії прямо зазначається, що Європа стикається з «цивілізаційним стиранням».