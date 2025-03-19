Трамп пояснив, чому Путін не пристав на пропозицію повноцінного 30-денного перемир'я

Президент США Дональд Трамп прокоментував своє спілкування з російським диктатором Володимиром Путіним.
Президент Дональд Трамп назвав свою майже двогодинну телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним у Білому домі "чудовою", оскільки він продовжує домагатися припинення вогню між Росією та Україною.
Про це пише Fox News.
"Говорили про багато речей — щодо досягнення миру, і ми також говорили про інші речі", — сказав Трамп.
"Путін не відразу погодився на безумовне припинення вогню, натомість після телефонної розмови з Трампом оголосив, що Москва припинить удари лише по енергетичній інфраструктурі України на 30 днів", — пише видання.
Хоча обстріли України таки не припинилися.
Трамп подвоїв свої заяви про те, що війна ніколи б не почалася, якби він був президентом, сказавши ведучій Fox News Лаурі Інгрехем, що це "не війна, яка мала відбутися".
"І прямо зараз у вас є багато зброї, націленої один на одного, і припинення вогню без подальших кроків було б жорстким. Росія має перевагу", — сказав він, таким чином пояснивши, чому Путін не пристав на пропозицію повноцінного 30-денного перемир'я.
"Як ви знаєте, вони оточили близько 2500 солдатів. Вони добре оточені, і це недобре, і ми хочемо з цим покінчити. Подивіться, ми це робимо. Немає жодних американців. Це може бути, якщо ми закінчимо через це Третю світову війну, що так смішно — але, знаєте, трапляються дивні речі", — знову заявив Трамп про те, що російські війська нібито оточили українських військових у Курській області.
Нагадаємо, що раніше Трамп запевнив, що не спілкувався з Путіним про припинення допомоги Україні. Мовляв, припинення допомоги Україні — це не та тема, яка фігурувала у розмові президентів обох держав.
Читайте також: