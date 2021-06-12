Трамп працює над "важливим проектом", але не сказав яким

Він відхилив дві пропозиції про написання книги.

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що працює над якимось важливим проєктом, хоча не уточнив, про що саме йде мова.

Про це він написав у повідомленні в Telegram, де його канал позначений попередженням "фейк".

"Я відхилив дві пропозиції про написання книги від найнесподіваніших видавництв, оскільки не хочу зараз укладати таку угоду. Але я пишу як божевільний, так що коли прийде час, ви побачите книгу з книг. Але взагалі-то я прямо зараз працюю над набагато більш важливим проєктом ", — йдеться в його заяві.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує відновити мітинги для своїх прихильників. Нагадаємо, що мітингів прихильників Трампа не було вже кілька місяців.

Раніше повідомлялося, що колишній президент США Дональд запустив власну онлайн-платформу для спілкування зі своїми шанувальниками. Відзначається, що платформа дозволяє американському екслідеру публікувати пости, зображення та відеозаписи.

Нагадаємо, колишній лідер США Дональд Трамп надихнув жартівників на створення сотень тисяч мемів. Так він і сам не проти посміятися. Яким світ запам'ятає Дональда Трампа, скільки тривало його рекордне рукостискання з президентом Франції та деталі зовнішності політика стали предметом обговорень в інтернеті.

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