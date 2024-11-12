Трамп прагне швидкого миру в Україні: президент Фінляндії назвав 4 передумови

Александр Стубб заявив про вікно можливостей для переговорів щодо миру в Україні між виборами та днем інавгурації президента США.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що обраного президентом США Дональда Трампа слід сприймати серйозно, коли той говорить про припинення війни в Україні. Переговори можливі найближчими місяцями.

Про це повідомляє Bloomberg.

Після телефонної розмови з Трампом Стубб сказав:

"Ми в Європі та в усьому світі повинні розуміти, що Дональд Трамп дуже серйозно налаштований укласти мирну угоду якнайшвидше".

За словами президента Фінляндії, "є вікно можливостей для цих переговорів між виборами та днем інавгурації". Зауважимо, що інавгурація нового президента США відбудеться 20 січня.

Під час виступу на кліматичному саміті COP29 у Баку Стубб назвав чотири передумови для миру в Україні. Йдеться про територію – "і тут ми не знаємо, де все вирішиться", сказав політик. Друге – гарантії безпеки, третє – справедливість, а "потім номер чотири – реконструкція".

Видання також нагадало, що у жовтні президент Фінляндії зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном під час візиту до Пекіна, де також порушувалася тема війни в Україні.

До слова, на думку американського політолога Адріана Каратницького, команда Трампа розглядає можливість "балтійського варіанту" щодо окупованих територій України.

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