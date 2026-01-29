Трамп прагне швидкого миру: яку мету насправді переслідує президент США

Трамп / © Associated Press

На тлі повідомлень про можливі додаткові тристоронні переговори за участю США, України та Росії військовий аналітик Майкл Кларк оцінив реальні наміри Дональда Трампа та Володимира Путіна щодо миру. За його словами, американський лідер справді налаштований на швидку угоду, тоді як Кремль не зацікавлений у припиненні бойових дій найближчим часом.

Про це він розповів Sky News.

Коментуючи позицію президента США, Кларк наголосив, що Трамп прагне якнайшвидше зупинити війну.

«Масштаби втрат можуть бути значно більшими, ніж ми припускали раніше», — зазначив експерт.

За оцінками аналітика, загальні втрати Росії вже могли сягнути близько 1,2 мільйона осіб, включно із загиблими та пораненими. Водночас українські втрати, за різними підрахунками, можуть становити до пів мільйона осіб. Про це повідомляє Reuters.

Втім, щодо позиції Кремля Кларк висловився значно скептичніше. На його думку, Володимир Путін не бачить сенсу у швидкому припиненні вогню, оскільки вважає нинішній момент вигідним для себе.

«Він у формі й вважає себе людиною на місії. Путін переконаний, що це його час — і через те, що він уже досяг, і через політичну ситуацію у США», — пояснив аналітик.

Кларк додав, що присутність Дональда Трампа у Білому домі створює для Кремля більш сприятливе, на його погляд, середовище для реалізації власних планів. Саме тому Москва, за словами експерта, погодиться на припинення вогню лише тоді, коли ризик втратити вже захоплене стане надто високим.

Водночас мотивація Трампа, за оцінкою Кларка, має й прагматичний характер. Президент США зацікавлений у відновленні широкого спектра економічних домовленостей із Росією.

«Він хоче угод у сфері нерухомості, енергетики, розвитку, корисних копалин. Але поки триває війна, це неможливо», — наголосив експерт.

Саме тому, підсумував Кларк, Трамп прагне завершення війни в Україні, щоб відкрити шлях до нових домовленостей із Москвою поза воєнним контекстом.

Раніше Трамп повісив фото з Путіним у Білому домі. Світлина лыдерыв держав зроблена під час їхнього саміту на Алясці у серпні 2025-го.

«Я помітила дещо, чого раніше не бачила у вестибюлі, що з’єднує Західне крило з резиденцією: фотографію президентів Трампа та Путіна в рамці на їхньому літньому саміті на Алясці», — написала кореспондентка PBS News Елізабет Ландерс.