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Трамп пригрозив Росії "великими банківськими санкціями": в чому річ

Трамп пригрозив Росії "великими банківськими санкціями": в чому річ

Президент США Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Президент США також закликав РФ та Україну сісти за стіл переговорів, "допоки не стало надто пізно".

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає великі банківські санкції проти Росії, допоки не буде досягнуто припинення вогню в Україні та мирної угоди.

Про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Я розглядаю великі банківські санкції щодо Росії, виходячи з того, що Росія зараз абсолютно тисне на Україну, тарифи і багато іншого, поки не буде досягнуто припинення вогню і мирної угоди", – йдеться у заяві Трампа.

"Росія і Україна, сядьте за стіл переговорів просто зараз, допоки не стало надто пізно. Дякую!" – додав президент США.

Допис Дональда Трампа / Скриншот / ©
Допис Дональда Трампа / Скриншот

Нагадаємо, напередодні міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Штати без вагань підуть на санкції проти російської енергетики, якщо це допоможе припинити вогонь в Україні.

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