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Трамп прийняв запрошення Байдена відвідати Білий дім - The Associated Press

Трамп прийняв запрошення Байдена відвідати Білий дім - The Associated Press

Дональд Трамп зрадів запрошенню / Фото: Associated Press

Трамп став новообраним американським президентом.

Оточення Трампа каже, що він прийняв запрошення президента Байдена зустрітися в Білому домі, щоб обговорити перехід президента.

Про це пише The Associated Press із посиланням на штаб Трампа

Дата ще не оголошена, але Стівен Ченг, директор із комунікацій Трампа, сказав, що це "відбудеться найближчим часом".

Ченг сказав, що Трамп дуже оцінив вітальний дзвінок Байдена в середу.

Нагадаємо, що Дональд Трамп стане 47-м президентом США. Раніше він заявляв про швидке припинення війни в Україні після вступу на посаду. Наразі великі букмекери відкрити прийом ставок на те, чи зможе Трамп досягти цієї мети.

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