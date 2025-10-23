Трамп про перемовини: «Сподіваюся, Путін та Зеленський стануть розсудливми"

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп висловився про можливі перемовини між Росією та Україною.

За його словами, він «сподівається», що президент РФ Володимир Путін «стане розсудливим», а також що «розсудливим буде і Володимир Зеленський». Т

рамп додав, що будь-який процес врегулювання конфлікту можливий лише тоді, коли до цього готові обидві сторони, підкресливши фразою: «It takes two to tango» («танцювати потрібно удвох» - ред.).

Реклама

Нагадаємо, майже через тиждень після переговорів Дональда Трампа та Володимира Путіна та анонсу нової зустрічі в Угорщині Білий дім офіційно відклав саміт президентів. За словами високопоставленого представника американської адміністрації, “президент США вважає, що обидві сторони недостатньо готові до переговорів, щоб виправдати подальші дії зараз”.

Втім, 22 жовтня прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що нібито підготовка до зустрічі президентів США та Росії у Будапешті триває. За його словами, саміт відбудеться тоді, “коли настане час”.