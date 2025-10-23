Трамп про санкції проти Росії: "Я відчув, що настав час"

Дональд Трамп / © Associated Press

Під час спілкування з журналістами президент США Дональд Трамп пояснив, чому зараз ухвалив рішення щодо санкцій проти Росії.

За його словами, Вашингтон не поспішав з такими кроками, однак "момент настав", і затримка була свідомою.

"Я відчув, що настав час. Ми чекали довго", — сказав Трамп.

Нагадаємо, що у середу, 22 жовтня, США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній «Роснефть» і «Лукойл» через відсутність «серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні».

У повідомленні наголошується, що запроваджені санкції послаблюють енергетичний сектор Росії та погіршують здатність Кремля залучати доходи для своєї військової машини та підтримувати ослаблену економіку.

«Сполучені Штати продовжуватимуть виступати за мирне врегулювання війни, а постійний мир повністю залежить від готовності Росії до переговорів», — повідомляє Мінфін США.

Нагадаємо, після «призупинення» підготовки до саміту між президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним американські сенатори почали готувати одразу три законопроєкти щодо посилення тиску на Росію.