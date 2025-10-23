ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
49
Час на прочитання
1 хв

Трамп про Tomahawk: "Потрібно мінімум 6 місяців, щоб навчитися ними користуватися"

Президент США Дональд Трамп заявив, що передача ракет Tomahawk Україні наразі не можлива, оскільки для їхнього освоєння потрібно щонайменше пів року, а США не планують використовувати ці ракети самостійно.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Tomahawk

Tomahawk / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що постачання ракет Tomahawk Україні наразі не розглядається, оскільки їхнє ефективне застосування потребує тривалого навчання.

«It takes a minimum of 6 months to learn how to use Tomahawks. The only way is if we shoot it, we are not going to do that» — наголосив Трамп.

За його словами, США не планують самостійно застосовувати Tomahawk в Україні, а передача комплексу без можливості швидкого освоєння не має сенсу.

Нагадаємо, що раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що «не може віддати Україні всю зброю». Він пояснив, що США самі потребують ракет Tomahawk на тлі запиту постачання з боку Києва.

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс прокоментував можливість передачі Україні крилатих ракет Tomahawk. За його словами, президент Дональд Трамп «безумовно почув цей запит», однак наразі питання перебуває на стадії обговорення.

Дата публікації
Кількість переглядів
49
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie