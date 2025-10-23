Трамп про Tomahawk: "Потрібно мінімум 6 місяців, щоб навчитися ними користуватися"

Tomahawk / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що постачання ракет Tomahawk Україні наразі не розглядається, оскільки їхнє ефективне застосування потребує тривалого навчання.

«It takes a minimum of 6 months to learn how to use Tomahawks. The only way is if we shoot it, we are not going to do that» — наголосив Трамп.

За його словами, США не планують самостійно застосовувати Tomahawk в Україні, а передача комплексу без можливості швидкого освоєння не має сенсу.

Нагадаємо, що раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що «не може віддати Україні всю зброю». Він пояснив, що США самі потребують ракет Tomahawk на тлі запиту постачання з боку Києва.

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс прокоментував можливість передачі Україні крилатих ракет Tomahawk. За його словами, президент Дональд Трамп «безумовно почув цей запит», однак наразі питання перебуває на стадії обговорення.