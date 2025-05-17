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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп про тиск на Путіна: "Це буде нищівно для Росії"

Американський лідер похвалився, що ніхто краще, ніж він, не використовує важелі впливу.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий натиснути на президента держави-агресорки Володимира Путіна.

Про це Трамп говорив в інтерв’ю Fox News, коли його запитали, чи буде він тиснути на Володимира Путіна, щоб він погодився на припинення вогню.

Президент США визнав, що буде тиснути на Путіна щодо України, «якщо ми не збираємося укладати угоду».

«Подивимося, що буде — це буде нищівно для Росії», — додав він.

При цьому Дональд Трамп похвалився, що ніхто не використовує важелі впливу краще, ніж він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив, що зателефонує Володимиру Путіну та Володимиру Зеленському у понеділок, 19 травня.

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