- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 515
- Час на прочитання
- 2 хв
Трамп про війну РФ проти України: "Вони вже можуть укласти угоду"
Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна перебувають на етапі, коли можуть домовитися, але переговори постійно зриваються через позиції сторін.
Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація не допустить початку Третьої світової війни та вважає, що без його обрання повномасштабна війна Росії проти України могла перерости у глобальний конфлікт.
Про це Трамп сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 21 січня.
За словами Трампа, переговорний процес між Києвом і Москвою залишається складним і нестабільним.
«Ми не матимемо Третьої світової війни. Я думаю, що якби мене не обрали, війна між Росією та Україною могла б перерости у Третю світову», — заявив він.
Трамп також зазначив, що у переговорах часто виникає ситуація, коли одна зі сторін відмовляється від досягнутих домовленостей.
«Часто відбувається так, що ми вже готові укласти угоду з Росією, але президент Зеленський не погоджується. Ви бачили це, коли він був в Овальному кабінеті — я був цим незадоволений», — сказав Трамп.
Водночас, за його словами, бувають і протилежні ситуації, коли на компроміс готовий Київ, але не Москва.
«Бувають моменти, коли президент Зеленський хоче укласти угоду, а Путін — ні», — додав він.
Президент США повідомив, що планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським пізніше, нібито того ж дня, та вважає, що сторони наблизилися до можливості домовитися.
«Я зустрінуся із Зеленським пізніше сьогодні. Я вважаю, що вони перебувають на тій стадії, коли можуть зійтися і укласти угоду», — заявив Трамп.
Водночас він жорстко висловився щодо можливого зриву домовленостей.
«А якщо вони цього не зроблять — це буде дурість. Це стосується обох сторін. І я знаю, що вони не дурні, але якщо вони не доведуть це до кінця — це буде дурість», — сказав президент США.
Трамп також підкреслив, що баланс у переговорах є надзвичайно складним.
Водночас, за інформацією ТСН.ua з посиланням на наші джерела в ОП, наразі Володимир Зеленський перебуває у Києві.
Раніше повідомлялося, що, попри заяви про необхідність залишатися в Києві, президент Володимир Зеленський все ж вирушить до Давоса для зустрічі з Дональдом Трампом.