Трамп про війну РФ проти України: "Вони вже можуть укласти угоду"

Президент США повідомив, що планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація не допустить початку Третьої світової війни та вважає, що без його обрання повномасштабна війна Росії проти України могла перерости у глобальний конфлікт.

Про це Трамп сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 21 січня.

За словами Трампа, переговорний процес між Києвом і Москвою залишається складним і нестабільним.

«Ми не матимемо Третьої світової війни. Я думаю, що якби мене не обрали, війна між Росією та Україною могла б перерости у Третю світову», — заявив він.

Трамп також зазначив, що у переговорах часто виникає ситуація, коли одна зі сторін відмовляється від досягнутих домовленостей.

«Часто відбувається так, що ми вже готові укласти угоду з Росією, але президент Зеленський не погоджується. Ви бачили це, коли він був в Овальному кабінеті — я був цим незадоволений», — сказав Трамп.

Водночас, за його словами, бувають і протилежні ситуації, коли на компроміс готовий Київ, але не Москва.

«Бувають моменти, коли президент Зеленський хоче укласти угоду, а Путін — ні», — додав він.

Президент США повідомив, що планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським пізніше, нібито того ж дня, та вважає, що сторони наблизилися до можливості домовитися.

«Я зустрінуся із Зеленським пізніше сьогодні. Я вважаю, що вони перебувають на тій стадії, коли можуть зійтися і укласти угоду», — заявив Трамп.

Водночас він жорстко висловився щодо можливого зриву домовленостей.

«А якщо вони цього не зроблять — це буде дурість. Це стосується обох сторін. І я знаю, що вони не дурні, але якщо вони не доведуть це до кінця — це буде дурість», — сказав президент США.

Трамп також підкреслив, що баланс у переговорах є надзвичайно складним.

Водночас, за інформацією ТСН.ua з посиланням на наші джерела в ОП, наразі Володимир Зеленський перебуває у Києві.

Раніше повідомлялося, що, попри заяви про необхідність залишатися в Києві, президент Володимир Зеленський все ж вирушить до Давоса для зустрічі з Дональдом Трампом.