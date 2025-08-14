Трамп про зустріч із Путіним і Зеленським: кого ще можуть запросити

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що головною метою саміту Аляски з Путіним є друга зустріч — у якій братиме участь президент Зеленський.

Про це Трамп сказав, відповідаючи на питання журналістів в Овальному кабінеті Білого дому сьогодні, 14 серпня, передає Sky News.

Трамп також запропонував Аляску як місце проведення «другої зустрічі», яка, за його словами, хотіла б відбутися «дуже швидко».

«Все, чого я хочу зробити, це підготувати плани для наступної зустрічі, яка має відбутися незабаром. Я хотів би, щоб це відбулося дуже швидко. Ми з’ясуємо позицію кожного, і я знатиму це протягом перших двох хвилин… Якщо це погана зустріч, вона закінчиться дуже швидко, а якщо це буде хороша зустріч, ми зрештою досягнемо миру найближчим часом», — переконаний глава Білого дому.

Також він не виключає, що до переговорів на «другу зустріч» запросять деяких європейських лідерів.

«Але важливішою зустріччю буде друга зустріч. У нас буде зустріч з президентом Путіним, президентом Зеленським, зі мною, і, можливо, ми запросимо деяких європейських лідерів, а можливо, й ні», — заявив американський президент.

