Трамп прочитав лист від Зеленського у Конгресі та заявив про "сильні сигнали до миру від РФ"

Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав важливого листа від президента України Володимира Зеленського про те, що Україна готова сісти за стіл переговорів, щоб наблизити тривалий мир.

Про це він заявив під час виступу у Конгресі 5 березня 2025 року.

"Я ціную, що він надіслав цього листа", - додав американський лідер. У листі йшлося про те, що Україна хоче повернутись до перемовин та підписати угоду про мінерали.

"Час припинити цю безглузду війну", — зауважив він Трамп.

"Жахливий конфлікт в Україні. Мільйони українців та росіян були вбиті та поранені і кінця цьому не видно. Мільйони доларів були витрачені на війну в Україні без жодних кредитних зобов'язань. Ви хочете, щоб це продовжувалося ще 5 років? 2 тисячі було вбито кожного тижня. Це російські і українські молоді люди", - сказав президент США про війну в Україні.

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"Я отримав сильні сигнали до миру від Росії. Чи це не чудово. Чи це не краса? Час припинити це божевілля. Час зупинити цю беззмістовну війну", - зауважив Трамп.

Також він додав, що якщо "ви хочете завершити війну, треба говорити з обома сторонами".

Нагадаємо, що раніше Трамп проголосив "золотий вік" Америки.

Також він розповів про вихід США з міжнародних угод, зокрема, кліматичної та з міжнародних інституцій, наприклад, ВООЗ.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виступає з першою промовою до Конгресу 4 березня о 21:00 за східним часом.

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