Трамп хоче змусити Україну до капітуляції / © Associated Press

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Європейські лідери більше не можуть довіряти жодному слову США. Адже Дональд Трамп намагається примусити Україну до капітуляції та пішов на шокувальні кроки для порятунку Володимира Путіна від ганебної поразки.

Про це пише оглядач The Guardian Саймон Тісдалл.

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Зараз дії Дональда Трампа щодо умиротворення порівнюють зі спробами колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Невілла Чемберлена в Мюнхені 1938 року, щоб запобігти війні з нацистською Німеччиною.

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«У ​​​​Великій Британії та Франції відчайдушно прагнули уникнути повторення жахів Першої світової війни. Трамп не має аналогічної громадської підтримки за свою зраду. Він також не стикається з перспективою війни США з Росією. Його зрада України цинічно егоїстична, глобально небезпечна та надзвичайно презирлива. Переговори між США та Росією щодо узгодження неякісних умов прецедентного продажу України Америкою перебувають на просунутій стадії після зустрічей у Санкт-Петербурзі цього тижня», — пише журналіст.

У матеріалі йдеться, що Трамп постійно вагається щодо війни від моменту повернення до Білого дому. Зараз він у паніці через рекордно низькі рейтинги в опитуваннях, тому має намір зробити Україну «цапом-відбувайлом» та змусити її до фактичної капітуляції.

Зокрема, про це свідчать цинічне рішення Трампа фінансувати військову машину Путіна, купуючи російське дизельне паливо, відмова від жорсткіших санкцій, його скасування обміну американськими супутниками та розвідувальними даними з Києвом, а також його оновлена ​​спроба усунути президента України Володимира Зеленського. Йому не подобаються український лідер та демократія загалом. Крім того, Путін має вплив на американського лідера.

«Частково це гроші та влада. Трамп зосередив своє жадібне серце на нормалізації відносин з репресивним режимом-ізгоєм Путіна, відкривши шлях для вигідних угод щодо енергетики, сировини, контролю над Арктикою та космічним простором. Йому подобається ідея світу, в якому домінують три всемогутні блоки та авторитарні лідери: він сам, Путін та китайський лідер Сі Цзіньпін», — вважає Тісдалл.

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Однак Україна утримувала свої позиції на Донбасі та вздовж узбережжя Чорного моря. Крім того, використовуючи саморобні ракети та безпілотники, ЗСУ перенесли війну і на промислові центри Росії та нафтопереробні заводи, що значно підірвало здатність Путіна фінансувати війну. На тлі відступу Трампа від допомоги європейські країни взяли на себе ініціативу у підтримці Києва у військовому, фінансовому та дипломатичному сенсах.

«Програма допомоги Путіну, яку надав Трамп — його двозначний акт порятунку Росії — може змінити перебіг подій. Віроломство Трампа — це ганьба для світу, і саме світ, а не лише Україна, заплатить за це ціну в довгостроковій перспективі. Ця продумана спроба змусити Київ підкоритися ставить під загрозу всіх. Якщо дозволити Україні впасти, вона переслідуватиме Європу та ширшу геополітичну біосферу десятиліттями, як це було з Чехословаччиною після 1938 року», — зазначив оглядач.

Далі автор порівнює дії Трампа з пактом Молотова-Ріббентропа. Це підриває Захід та може означати кінець НАТО як ефективного захисту від східного тоталітаризму. Тому у Європі більше не довіряють президенту США.

«Велика Британія та Європа щодня зазнають атак з боку Росії, її шпигунських мереж, диверсантів, кібервійн та платних агентів. Звіти цього тижня свідчать про те, що вона також загрожує західним космічним супутникам. Не сподівайтеся на допомогу, яку б переслідував Трамп. Він на іншому боці», — наголосив журналіст.

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Перемога Путіна, прийнята США, фатально зашкодить повазі до міжнародного права та суверенних кордонів. Тоді незліченна кількість воєнних злочинів та злочинів проти людяності залишиться безкарною в розділеній Україні. Китай та інші країни можуть незабаром наслідувати прецедент, створений російською агресією.

Тому Велика Британія, європейські держави, інші союзники більше не можуть дозволити собі стримуватися. Обурених промов та словесних покарань точно буде недостатньо. Тому потрібно відкрито заявити Трампу, щоб він припинив це робити.

«США лідирують на Заході за згодою, а не за правом. Згоду можна відкликати. Бернем міг би почати з наказу закрити американські військові бази у Великій Британії, образливі символи ворожої окупаційної держави. За будь-яку ціну зрада Трампа не повинна тривати», — переконаний Саймон Тісдалл.

Додамо, що у матеріалі NBCNews пояснили, чому Трамп підігрує Кремлю і відвертається від України. Знову сівши у президентське крісло, він пообіцяв швидко завершити війну. 2025 року він заявляв, що не стає на жоден бік у протистоянні, а підтримує лише «бік людства». Однак така нейтральна позиція поступово відійшла на другий план. Тепер американський лідер щосили намагається налагодити стосунки з Путіним. За цим стоїть конкретна стратегічна мета — Вашингтон намагається схилити російського диктатора до переговорів, щоб покласти край війні, яка триває вже п’ятий рік.

Дії Трампа щодо України — останні новини

Раніше Дональд Трамп підписав указ про реалізацію Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 (закон Грема — ред.), яким скасував застосування частини санкцій, обмежень і тарифів, передбачених цим законом щодо Росії. Послаблення також стосуються частини обмежень щодо російських банків, державних підприємств, чиновників, інвестицій тощо.

Згодом Білий дім вирішив послабити обмеження щодо російського пального. Дизельна угода з Трампом вже розв’язала Путіну руки. Тому Росія відновила постачання дизельного пального до традиційних покупців після скасування заборони на експорт.

Трамп заявив, що не хоче ухвалювати рішення, які могли б відштовхнути Росію від переговорів про завершення війни проти України. Водночас він закликав усунути Зеленського та звинуватив українського лідера, що він не прагне завершити війну та атакує російські НПЗ.

Крім того, The Wall Street Journal із посиланням на поінформовані джерела повідомили, що Ілон Маск особисто наказав обмежити Starlink для України. Це рішення порушило роботу частини українських ударних безпілотників і дронів-перехоплювачів, які використовують для захисту від російських атак. За даними журналістів, перед запровадженням обмежень Маск, зокрема, контактував із Дональдом Трампом.

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