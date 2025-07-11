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Трамп продаватиме НАТО зброю для України: у Путіна відреагували
За словами американського лідера, НАТО повністю покриє вартість цього озброєння. У Кремлі це називають “бізнесом”.
Президент США Дональд Трамп заявив, що уклав із НАТО угоду про постачання американської зброї до України через Альянс. В Росії кажуть, мовляв, це бізнес.
Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.
За його словами, нібито йдеться про бізнес і більш нічого. Мовляв, “від зміни місць доданків сума не змінюється”. Не забув Пєсков і традиційну Кремлівську лякалку про “накачування України зброєю”.
Пєсков також наголосив, що “РФ чекає на анонсовану Трампом “важливу заяву” в понеділок, щоб дізнатися, про що вона”.
Заява Трампа
Президент США Дональд Трамп заявив, що домовився з НАТО щодо постачання американського озброєння до України через Альянс. Згідно його з заявою, НАТО повністю покриє вартість цього озброєння.
Також Трамп повідомив, що найближчого понеділка оприлюднить “важливу заяву” щодо Росії, не надавши додаткових деталей.
“Я розчарований Росією… У понеділок зроблю важливу заяву щодо неї”, — додав він.