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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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5786
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1 хв

Трамп продаватиме НАТО зброю для України: у Путіна відреагували

За словами американського лідера, НАТО повністю покриє вартість цього озброєння. У Кремлі це називають “бізнесом”.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Путін.

Володимир Путін / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що уклав із НАТО угоду про постачання американської зброї до України через Альянс. В Росії кажуть, мовляв, це бізнес.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

За його словами, нібито йдеться про бізнес і більш нічого. Мовляв, “від зміни місць доданків сума не змінюється”. Не забув Пєсков і традиційну Кремлівську лякалку про “накачування України зброєю”.

Пєсков також наголосив, що “РФ чекає на анонсовану Трампом “важливу заяву” в понеділок, щоб дізнатися, про що вона”.

Заява Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив, що домовився з НАТО щодо постачання американського озброєння до України через Альянс. Згідно його з заявою, НАТО повністю покриє вартість цього озброєння.

Також Трамп повідомив, що найближчого понеділка оприлюднить “важливу заяву” щодо Росії, не надавши додаткових деталей.

“Я розчарований Росією… У понеділок зроблю важливу заяву щодо неї”, — додав він.

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