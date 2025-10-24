Трамп продовжує тиснути як на Путіна, так і на Зеленського: посол США при НАТО

Дональд Трамп, Путін і Володимир Зеленський / © ТСН

Президент США Дональд Трамп прагне вплинути як на очільника Кремля Путіна, так і на президента України Володимира Зеленського, щоб змусити обидві сторони сісти за стіл переговорів і домовитися про припинення війни в Україні.

Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер в ефірі програми National Report на каналі Newsmax.

«Президент Трамп шукає способи продовжувати тиснути на Володимира Путіна, продовжувати тиснути, відверто кажучи, і на Володимира Зеленського, а також шукати нові шляхи, щоб змусити обидві сторони сісти за стіл переговорів, погодитися на припинення вогню, закінчити війну і просто припинити вбивства», — заявив Вітакер.

За словами Вітакера, Трамп дедалі більш нетерпляче реагує на небажання російського президента йти на деескалацію: «Він тримає всі карти у руках… І зрештою він зіграє ними так, як вважатиме за потрібне, щоб створити умови для того, аби Володимир Путін залишався за столом переговорів, щоб змусити його домовитися про припинення війни, бо вбивства мають припинитися», — сказав Вітакер.

Посол також підкреслив, що за останні 10 місяців прогрес Росії на полі бою був мінімальним попри великі втрати.

«Він (Путін — ред.) не досягає жодних стратегічних успіхів. Він лише продовжує сприяти різанині, яка відбувається на фронті, не маючи при цьому жодних реальних результатів», — підсумував посол.

Нагадаємо, очільник Кремля Володимир Путін заявив про те, що нещодавно запроваджені «величезні» американські санкції не вплинуть на економічний добробут Росії. Коментуючи нові обмеження США, він назвав їх спробою тиску на Росію та наголосив, що жодна країна, яка себе поважає, не діє під тиском. Путін також висміяв санкції ЄС, пожартувавши про «дефіцит унітазів» у Росії.