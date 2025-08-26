Трамп прогнозує завершення війни в Газі за кілька тижнів

Дональд Трамп / © Associated Press

Під час зустрічі в Білому домі з президентом Південної Кореї Лі Чже Мьоном президент США Дональд Трамп зазначив, що активно спілкується з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу і закликає його якнайшвидше завершити бойові дії.

Про це пише CNN.

«Я думаю, що протягом наступних двох-трьох тижнів ми отримаємо досить чітке, остаточне завершення», — сказав американський лідер.

Трамп наголосив, що «не можна забувати про події 7 жовтня», але водночас підкреслив важливість завершення конфлікту. Він також згадав зусилля спеціального посланника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа, спрямовані на звільнення заручників і забезпечення гуманітарної допомоги мешканцям анклаву, де загострюється продовольча криза.

Розширення операції Ізраїлю

Заяви Трампа пролунали на тлі нової фази ізраїльської операції в Газі. За словами прем’єр-міністра Нетаньягу, наразі основна увага зосереджена на боях за місто Газа — один з останніх опорних пунктів угруповання ХАМАС.

За даними Армії оборони Ізраїлю, для контролю над містом необхідно залучити ще 60 тисяч резервістів і подовжити термін служби для 20 тисяч військових. Представник ЦАХАЛу бригадний генерал Еффі Дефрін повідомив, що перші кроки розширеної операції вже розпочалися.

