Трамп проговорився про Путіна і угоду — його слова випадково вловив увімкнений мікрофон
Трамп висловився про це перед початком зустрічі з європейськими лідерами.
Зі слів американського президента Дональда Трампа, кремлівський очільник Володимир Путін хоче укласти угоду.
Про це стало відомо перед початком зустрічі з європейськими лідерами 18 серпня у Білому домі.
«Хоч як би шалено це не звучало, але я думаю, що Путін хоче укласти угоду», — сказав Трамп, не знаючи, що мікрофон поруч увімкнений.
Нагадаємо, що президент Франції та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і Еммануель Макрон наголосили, що мирні переговори з Росією неможливі без припинення вогню.
Тим часом Дональд Трамп, навпаки, заявив, що домовленості можна укласти навіть під час війни.
Раніше Володимир Зеленський вперше прокоментував зустріч з Дональдом Трампом у Білому домі.