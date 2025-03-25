Трамп прокоментував інцидент із додаванням журналіста до чату з воєнними планами

Президент США Дональд Трамп стверджує, що нічого не знає про те, що члени його команди з національної безпеки додали редактора видання The Atlantic Джеффрі Голдберга до чату в Signal з обговоренням атаки на хуситів у Ємені.

Про це повідомляє CNN.

Ось як Трамп відповів на запитання журналіста про матеріал Голдберга в The Atlantic.

"Я не великий шанувальник Atlantic. Для мене це журнал, який припиняє роботу. Я думаю, що це не дуже журнал. Але я нічого про нього не знаю", – сказав американський лідер.

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Тоді репортер пояснив Трампу, що в чаті, до якого був доданий Голдберг, обговорювалися воєнні плани проти хуситів у Ємені. Однак президент США вдруге сказав, що нічого про це не знає.

"Це не могло бути дуже ефективним, тому що атака була дуже ефективною. Можу вам сказати, я нічого про це не знаю. Ви мені про це говорите вперше", – запевнив очільник Білого дому.

Нагадаємо, напередодні головний редактор The Atlantic заявив, що його випадково було додано до секретного чату у Signal з обговоренням деталей авіаударів по хуситах у Ємені. Зробив це радник з національної безпеки Майкл Волтц. Журналіст покинув групу і надав цьому факту публічності.