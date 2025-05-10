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Трамп прокоментував інформацію про можливий новий масований обстріл України
Трампа попросили прокоментувати інформацію від посольства США в Києві про те, що Росія планує найближчими днями здійснити новий масований обстріл України.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував інформацію про те, що Росія готується днями здійснити новий масований обстріл України.
Свою позицію він висловив під час спілкування з журналістами.
Репортер попросила Трампа прокоментувати інформацію від посольства США в Києві про те, що Росія планує найближчими днями здійснити новий масований обстріл України, на що голова Білого дому закликав «обидві сторони» припинити війну.
«У мене є послання для обох сторін. Припиніть цю війну», — сказав Трамп.
Раніше повідомлялося, що посольство США в Україні отримало інформацію про загрозу повітряної атаки, яка може статися протягом наступних кількох днів.
Ми раніше інформували, що у ніч проти 8 травня під ворожий обстріл потрапили міста на Донеччині та Сумщині.