Трамп прокоментував інформацію про можливий новий масований обстріл України

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував інформацію про те, що Росія готується днями здійснити новий масований обстріл України.

Свою позицію він висловив під час спілкування з журналістами.

Репортер попросила Трампа прокоментувати інформацію від посольства США в Києві про те, що Росія планує найближчими днями здійснити новий масований обстріл України, на що голова Білого дому закликав «обидві сторони» припинити війну.

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«У мене є послання для обох сторін. Припиніть цю війну», — сказав Трамп.

Раніше повідомлялося, що посольство США в Україні отримало інформацію про загрозу повітряної атаки, яка може статися протягом наступних кількох днів.

Ми раніше інформували, що у ніч проти 8 травня під ворожий обстріл потрапили міста на Донеччині та Сумщині.