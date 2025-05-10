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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп прокоментував інформацію про можливий новий масований обстріл України

Трампа попросили прокоментувати інформацію від посольства США в Києві про те, що Росія планує найближчими днями здійснити новий масований обстріл України.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував інформацію про те, що Росія готується днями здійснити новий масований обстріл України.

Свою позицію він висловив під час спілкування з журналістами.

Репортер попросила Трампа прокоментувати інформацію від посольства США в Києві про те, що Росія планує найближчими днями здійснити новий масований обстріл України, на що голова Білого дому закликав «обидві сторони» припинити війну.

«У мене є послання для обох сторін. Припиніть цю війну», — сказав Трамп.

Раніше повідомлялося, що посольство США в Україні отримало інформацію про загрозу повітряної атаки, яка може статися протягом наступних кількох днів.

Ми раніше інформували, що у ніч проти 8 травня під ворожий обстріл потрапили міста на Донеччині та Сумщині.

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