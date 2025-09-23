ТСН у соціальних мережах

Американські гарантії безпеки для України: що заявив Трамп

Трамп ухилився від відповіді про гарантії безпеки для України.

Руслана Сивак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Скріншот

Президент США Дональд Трамп заявив, що поки не готовий відповісти на питання, чи надаватиме США Україні гарантії безпеки, подібні до гарантій Європейського Союзу.

Про це він розповів на спільній зустрічі з Володимиром Зеленським.

На запитання журналістів він відповів, що ця тема зараз є передчасною для обговорення.

«Ми будемо говорити про це. Я сподіваюся, що ми будемо мати можливість поговорити про це трохи пізніше. Зараз зарано відповідати на це запитання», — сказав Трамп.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом із першою леді та командою прибув до Нью-Йорка для участі у засіданні Генеральної Асамблеї ООН, у першому саміті на рівні лідерів Коаліції за повернення українських дітей та щорічному саміті Кримської платформи.

Дональд Трамп звинуватив країни НАТО та ЄС у тому, що вони фактично фінансують війну Росії проти України, коли купують російську нафту.

Також він заявив, що російсько-українська війна мала бути «простою швидкою маленькою сутичкою» і завершитися «за три дні».

