Американські гарантії безпеки для України: що заявив Трамп

Дональд Трамп / © Скріншот

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що поки не готовий відповісти на питання, чи надаватиме США Україні гарантії безпеки, подібні до гарантій Європейського Союзу.

Про це він розповів на спільній зустрічі з Володимиром Зеленським.

На запитання журналістів він відповів, що ця тема зараз є передчасною для обговорення.

Реклама

«Ми будемо говорити про це. Я сподіваюся, що ми будемо мати можливість поговорити про це трохи пізніше. Зараз зарано відповідати на це запитання», — сказав Трамп.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом із першою леді та командою прибув до Нью-Йорка для участі у засіданні Генеральної Асамблеї ООН, у першому саміті на рівні лідерів Коаліції за повернення українських дітей та щорічному саміті Кримської платформи.

Дональд Трамп звинуватив країни НАТО та ЄС у тому, що вони фактично фінансують війну Росії проти України, коли купують російську нафту.

Також він заявив, що російсько-українська війна мала бути «простою швидкою маленькою сутичкою» і завершитися «за три дні».