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Трамп прокоментував останні атаки по Україні: що він сказав про Росію
Президент США Дональд Трамп висловив розчарування через удари Росії по цивільних об’єктах в Україні, але водночас закликав до стриманості з обох сторін.
Президент США Дональд Трамп висловив розчарування через ракетні удари Росії по цивільних об’єктах в Україні та очікує стриманості від обох сторін конфлікту.
Про це перед самітом у Гаазі заявив посол США при НАТО Метью Вітакер, повідомляє кореспондент Європейської правди.
“Я хочу долучитися до багатьох голосів по світу із засудженням ударів по цивільних в Україні і висловити найглибші співчуття родинам загиблих, включаючи громадянина США, який загинув під час одного з останніх ударів”, — заявив Вітакер.
Він також наголосив, що ці атаки викликали розчарування у президента США.
“Президент Трамп розчарований через такі удари посеред переговорів”, — зазначив дипломат.
Попри це, Вітакер звернувся із закликом до обох сторін конфлікту:
“Ми закликаємо обидві сторони до стриманості”, — сказав він, не уточнивши, що мається на увазі під цією заявою.
Нагадаємо, російські війська в ніч проти 23 червня завдали масованого удару по Києву. Ворог бив “Шахедами” й ракетами, зокрема балістичними. Пошкоджені житлові будинки, автівки, навчальний заклад, бізнес-центр, спорткомплекс тощо.
Зокрема, у Шевченківському районі, який цієї ночі постраждав найбільше, було зруйновано цілий під’їзд житлової багатоповерхівки, загинуло 6 людей. Наразі триває пошуково-рятувальна операція, під завалами ще можуть бути люди.
Близько 25 людей постраждали через удар РФ по Києву.