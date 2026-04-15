Трамп прокоментував перемогу Мадяра на виборах в Угорщині

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, мовляв, не переймається поразкою на виборах Віктора Орбана. Водночас опозиціонеру, лідеру партії «Тиса» Петеру Мадяру він начебто симпатизує.

Про це лідер американців сказав у коментарі журналісту ABC News Джонатану Карлу.

«Гадаю, новий прем’єр-міністр добре впорається зі своїми обов’язками — він хороша людина. Я думаю, що він буде хорошим прем’єром», — зауважив Трамп.

Він наголосив, що Мадяр раніше був членом партії Орбана. Мовляв, тому має схожі погляди на імміграцію», — додав Трамп.

Коментуючи поразку угорського прем’єра, Трамп наголосив, що той «значно відставав». І хоч віцепрезидент США Джей Ді Венс їхав до Угорщини агітувати за Орбана, президент США заявив, начебто сам особисто «не був так сильно залучений у цю справу».

Програш Орбана на виборах в Угорщині — реакція США

Віцепрезидент Джей Ді Венс висловив співчуття, бо Орбан програв вибори. З його слів, прем’єр «чудовий хлопець», який за 16 років «фундаментально змінив» країну. Водночас США готові працювати і з майбутнім прем’єром Петером Мадяром.

Своєю чергою, Трамп, коментуючи сенсаційну поразку Орбана, заявив, що це були не його вибори. Втім, він назвав угорського політика своїм «другом і хорошою людиною».