Трамп гостро розкритикував вимоги України щодо членства в НАТО

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп знову прокоментував питання вступу України до НАТО, заявивши, що раніше існувало "розуміння", що Київ не приєднається до Альянсу.

Про це президент США в інтервʼю Politico.

Трамп наголосив, що це розуміння виникло "задовго до Путіна", проте позиція змінилася після приходу до влади Володимира Зеленського.

Реклама

"Було розуміння, що Україна не вступатиме до НАТО. Справедливості заради, це було задовго до Путіна," — сказав Трамп.

Він зазначив, що Україна почала "наполягати" на членстві пізніше, пов'язавши це зі зміною українського керівництва.

“А тепер вони почали наполягати, знаєте, коли Зеленський вперше прийшов і вперше зустрівся з Путіним, він сказав: “Я хочу двох речей. Я хочу повернення Криму, і ми будемо членами НАТО””, — розповідає Трамп.

Президент США також додав, що Зеленський "також сказав це не дуже приємно".

Реклама

Крім того, президент США Дональд Трамп зробив низку незвичних коментарів щодо географії та статусу Кримського півострова, викликавши подив серед експертів.