Трамп прокоментував розмову з Путіним: що сказав

Американський президент вважає, що відносно швидко буде знайдено рішення щодо мирного врегулювання війни в Україні.

Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Президент США Дональд Трамп розповів подробиці своєї розмови з російським лідером Володимиром Путіним, головною темою якої була війна в Україні. За його словами, він запропонував президентові РФ оголосити припинення вогню.

Про це Дональд Трамп повідомив у розмові з журналістами в Білому домі, передає Clash Raport.

«Я говорив про Україну, трохи говорив про Іран. Говорив про кілька різних речей. Переважно про Україну, і у нас була дуже хороша розмова», — сказав він.

Трамп вважає, що відносно швидко буде знайдено рішення щодо мирного врегулювання війни в Україні.

«Думаю, ми знайдемо рішення відносно швидко, сподіваюся. Я думаю, вам би хотілося побачити рішення. Це я вам точно кажу, і це добре», — додав він.

За словами Трампа, він відхилив пропозицію Путіна стати посередником у переговорах з Іраном щодо збагаченого урану, який США прагнуть вилучити.

«Я відповів, що краще б він долучився до завершення війни з Україною», — прокоментував американський президент.

Президент США також запропонував господареві Кремля оголосити перемир’я.

«Я запропонував Путіну невелике припинення вогню; гадаю, він може на це піти», — сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін провів понад півторагодинну телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої висловив готовність до тимчасового припинення вогню.

