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Трамп прокоментував вчорашні переговори із Зеленським та Путіним

Трамп прокоментував вчорашні переговори із Зеленським та Путіним

Президент США Дональд Трамп

Американський глава назвав переговори "чудовими".

Президент США Дональд Трамп прокоментував вчорашні розмови з кремлівським диктатором Володимиром Путіним та українським лідером Володимиром Зеленський.

Про це Трамп написав у мережі Truth Social.

"Чудові переговори з Росією та Україною вчора. Хороша можливість припинити цю жахливу, дуже криваву війну, - наголосив він.

Раніше у США назвали буцімто єдину людину у світі, яка здатна посадити Україну та Росію за стіл переговорів. Це новий президент США Дональд Трамп.

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