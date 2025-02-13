Трамп прокоментував вчорашні переговори із Зеленським та Путіним

Президент США Дональд Трамп прокоментував вчорашні розмови з кремлівським диктатором Володимиром Путіним та українським лідером Володимиром Зеленський.

Про це Трамп написав у мережі Truth Social.

"Чудові переговори з Росією та Україною вчора. Хороша можливість припинити цю жахливу, дуже криваву війну, - наголосив він.

Раніше у США назвали буцімто єдину людину у світі, яка здатна посадити Україну та Росію за стіл переговорів. Це новий президент США Дональд Трамп.

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