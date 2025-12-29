Трамп прокоментував заяви РФ про нібито атаку України на резиденцію Путіна

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп прокоментував останні звинувачення Кремля, що нібито Україна влаштувала атаку безпілотниками на резиденцію російського диктатора Путіна.

Про це глава Білого дому сказав у межах зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у своїй резиденції Мар-а-Лаго (Флорида), де вчора приймав Володимира Зеленського.

Трампа запитали про повідомлення з Росії щодо того, що українські безпілотники нібито атакували одну з державних резиденцій диктатора Путіна, що Україна заперечує.

Реклама

«Ні, я нічого про це не знаю. Я щойно почув про це, але не знаю подробиць. Це було б дуже погано. Це було б недобре», — сказав він.

Президент США підтвердив, що про цю «атаку» йому розповів Путін у сьогоднішній телефонній розмові. Судячи з контексту заяви, схоже, Трамп вірить Росії, що напад дійсно був.

«Так, це мені не подобається. Мені це не подобається. Це недобре. Я почув це сьогодні вранці, ви знаєте, мені про це розповіли. Президент Путін сказав мені про це рано-вранці. Він сказав, що на нього було скоєно напад. Це недобре. Це недобре. Не забувайте, ви знаєте, про „Томагавки“. Я зупинив „Томагавки“. Я не хотів цього, тому що ми говоримо, ви знаєте, про делікатний період часу», — каже Трамп.

Він зізнався, що «був дуже злий», коли Путін йому про це сказав.

Реклама

«Одна справа — ображати, а інша — нападати на його дім. Так не можна робити. Зараз не слушний час для цього», — сказав президент США.

Трампові також зауважили, що Україна стверджує, що нападу не було.

«Можливо, цього 1 не було. Ми це дізнаємося. Все може бути. Але Путін мені сказав, що було», — зазначив американський очільник.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав твердження про нібито напад на резиденцію Путіна «типовою російською брехнею» та заявив, що Москва використовує такі заяви, щоб підірвати дипломатичні зусилля щодо припинення війни.

Реклама

Раніше голова МЗС країни-агресорки Лавров звинуватив Україну, що нібито безпілотники Сил оборони атакували резиденцію диктатора Путіна в Новгородській області. Очевидно, йдеться про так званий «бункер» Путіна на Валдаї. Лавров пригрозив, що через це Росія «перегляне свою переговорну позицію».