Трамп прокоментував захоплення танкера під прапором РФ: чи дзвонив Путін

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп прокоментував захоплення нафтового танкера під російським прапором і відповів, чи телефонував йому після цього президент РФ Володимир Путін.

Про це очільник Білого дому сказав у інтерв’ю Fox News.

Журналіст сказав Трампу, що США захопили танкер під російським прапором разом із Великою Британією, назвавши це непростим рішенням.

«Я не вважаю, що це було складне рішення», — сказав у відповідь американський лідер.

Ведучий також поцікавився, чи телефонував Путін Трампу після захоплення танкера. Президент США ухилився від прямої відповіді.

«Я не хочу про це говорити, але факт у тому, що російські кораблі — там були підводний човен і есмінець — обидва дуже швидко залишили район, коли ми прибули», — сказав на це очільник Білого дому.

Що відомо про захоплення нафтового танкера під прапором РФ?

7 січня США захопили нафтовий танкер Marinera (колишній Bella-1) під російським прапором після двотижневого переслідування в Атлантиці. Судно, пов’язане з перевезенням венесуельської нафти, намагалося уникнути санкційної блокади, намалювавши триколор на корпусі та отримавши реєстрацію в РФ. Попри супровід російського підводного човна та есмінця, американський десант висадився на борт між Ісландією та Британією за підтримки Лондона. Білий дім класифікував судно як «бездержавне» через маніпуляції з прапорами, тоді як Москва заявила офіційний протест.

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров зажадав від США негайно повернути російських громадян із захопленого танкера на батьківщину.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт наголосила, що адміністрація Трампа не терпітиме ігнорування санкційної політики, а екіпажу захопленого танкера вже видано судовий ордер на арешт для подальшого суду у США.