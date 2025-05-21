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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп пропонує провести переговори у Ватикані: стала відома позиція Папи Римського

Зауважимо, Папа Римський Лев запропонувати Ватикан як нейтральний майданчик для проведення мирних переговорів між Україною та агресоркою Росією.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Папа Римський.

Папа Римський. / © Associated Press

Ватикан може виступити посередником у переговорах щодо припинення вогню в Україні. Папа Римський Лев XIV підтвердив свою готовність провести наступний раунд перемовин.

Про це заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, повідомляє The Guardian.

"Знайшовши у Святого Отця підтвердження готовності провести наступні переговори між сторонами у Ватикані, прем'єр-міністр висловила глибоку подяку Папі Леву XIV за його незмінну прихильність до миру", - йдеться в заяві Мелоні.

Очільниця італійського уряду повідомила, що провела переговори з іншими європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським щодо наступних кроків у переговорах.

"Було вирішено підтримувати тісну координацію між партнерами з метою нового раунду переговорів, спрямованих на припинення вогню і мирну угоду в Україні", - заявила Мелоні.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Ватикан може стати місцем для мирних переговорів, які завершать війну в Україні. При цьому він не назвав Ватикан мирним посередником, а місцем, “куди обом сторонам [військового конфлікту] було б комфортно прийти”.

Раніше папа Римський запропонував Ватикан - як нейтральний майданчик - для прямої зустрічі України та РФ. За його словами, після того, як президент РФ Володимир Путін не з’явився на саміт у Стамбулі, який сам же й ініціював, Ватикан розцінив підсумки зустрічі як “трагічні”.

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