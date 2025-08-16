- Дата публікації
Трамп пропонує Європі змусити Україну віддати Путіну весь Донбас, щоб "швидко зупинити війну" — NYT
Президент США у розмові з європейськими лідерами заявив, що є «швидкий спосіб» досягти мирної угоди, але Зеленський має віддати ще навіть не окуповані території України.
Президент США Дональд Трамп заявив європейським лідерам, що війна в Україні може швидко припинитися, якщо президент Володимир Зеленський погодиться віддати Росії весь регіон Донбасу, включаючи території, які зараз не контролюються Москвою.
Як повідомляє The New York Times, про це стало відомо від двох високопоставлених європейських чиновників, які були присутні під час телефонної розмови Трампа з європейськими лідерами.
За їхніми словами, в обмін на Донбас Путін запропонував припинення вогню на решті території України по лінії фронту та письмову обіцянку більше не нападати на Україну чи будь-яку європейську країну.
Водночас видання нагадало, що раніше Путін уже порушував подібні обіцянки.
Варто зазначити, що Трамп погрожував Путіну жорсткими економічними санкціями, якщо той не піде з зустрічі з мирною угодою, але після саміту ці погрози були призупинені.
Джерела видання зазначили, що ця ініціатива американського президента отримала «холодний прийом» у Європі, де лідери вже неодноразово спостерігали, як Трамп змінює свою позицію щодо України після розмови з Путіним.
Нагадаємо, колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, що можливість припинення війни з’явиться лише тоді, коли Кремль змінить свою мету щодо України. Доки Путін хоче, щоб Україна зникла, як держава, війна триватиме.