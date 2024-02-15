Трамп проштовхує допомогу Україні у вигляді кредиту: що він вигадав

Політик порівняв запропонований план із угодами, які він укладав зі спортсменами.

Колишній президент США Дональд Трамп наполягає на наданні допомоги Україні у вигляді кредиту, оскільки ухвалення подальшої підтримки залишається в глухому куті в Конгресі.

Про це Трамп заявив 14 лютого на мітингу в Північному Чарльстоні в межах своєї президентської кампанії, повідомляє Bloomberg.

"Вони хочуть дати їм (Україні – ред.) ще 60 мільярдів доларів. Зробіть це таким чином. Позичте їм гроші. Якщо їм вдасться, вони повертають нам гроші. Якщо вони не зможуть цього зробити, вони не повинні повертати нам гроші", – висловив пропозицію експрезидент США.

"Чому ви повинні просто віддати це (гроші – ред.) їм? Зробіть це у формі кредиту", – додав Трамп.

Він також порівняв запропонований план із угодами, які він укладав зі спортсменами: вони мали потенціал, але не мали грошей на початку кар’єри.

"Я роблю це зі спортсменами. Ви знаєте, це як з професійним гравцем у гольф, який, на мою думку, є дуже хорошим. У них немає грошей, але вони мають великий талант", – заявив політик.

Нагадаємо 13 лютого Сенат США підтримав законопроєкт, який передбачає 60 млрд дол. допомоги Україні. Тепер документ має вирушити на голосування до Палати представників.

Однак спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, шо не збирається поки ставити на голосування підтриманий Сенатом законопроєкт з підтримкою для України.

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