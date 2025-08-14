ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
409
Час на прочитання
1 хв

Трамп проти війни: Грем зробив заяву про мир в Україні

Соратник Трампа наголошує, мовляв, американський лідер "чітко дав зрозуміти, що прагне миру”.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Ліндсі Грем.

Ліндсі Грем. / © Associated Press

Президенту США Дональдові Трампу вдалося створити умови для чесного та справедливого припинення війни.

Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем мережі Х.

"Президент Трамп щиро прагнув покласти край цій війні. Я вважаю, що він створив умови для чесного та справедливого припинення кровопролиття в Україні", – заявив сенатор.

З його слів, американський сенатор "чітко дав зрозуміти, що прагне миру, а не приниження". Мовляв, саме тому президент США “не сидітиме осторонь, якщо вбивства триватимуть".

Грем, як приклад, згадав запровадження Трампом 50% тарифу для Індії за купівлю російських нафти та газу.

Нагадаємо, сам Трамп під час розмови з європейськими лідерами назвав головну мету зустрічі з Путіним на Алясці. Окрім того, американський лідер заявив, що нібито не обговорюватиме територіальний поділ України з диктатором РФ. Трамп і європейські лідери погодилися з тим, що припинення вогню в Україні має бути досягнуто до початку мирних переговорів.

Президент Ради ЄС Антоніу Кошта каже, що Трамп назвав три цілі зустрічі з Путіним на Алясці. По-перше, це припинення вогню.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie