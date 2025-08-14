Трамп проти війни: Грем зробив заяву про мир в Україні

Ліндсі Грем. / © Associated Press

Реклама

Президенту США Дональдові Трампу вдалося створити умови для чесного та справедливого припинення війни.

Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем мережі Х.

"Президент Трамп щиро прагнув покласти край цій війні. Я вважаю, що він створив умови для чесного та справедливого припинення кровопролиття в Україні", – заявив сенатор.

Реклама

З його слів, американський сенатор "чітко дав зрозуміти, що прагне миру, а не приниження". Мовляв, саме тому президент США “не сидітиме осторонь, якщо вбивства триватимуть".

Грем, як приклад, згадав запровадження Трампом 50% тарифу для Індії за купівлю російських нафти та газу.

Нагадаємо, сам Трамп під час розмови з європейськими лідерами назвав головну мету зустрічі з Путіним на Алясці. Окрім того, американський лідер заявив, що нібито не обговорюватиме територіальний поділ України з диктатором РФ. Трамп і європейські лідери погодилися з тим, що припинення вогню в Україні має бути досягнуто до початку мирних переговорів.

Президент Ради ЄС Антоніу Кошта каже, що Трамп назвав три цілі зустрічі з Путіним на Алясці. По-перше, це припинення вогню.

Реклама