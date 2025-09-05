Трамп проведе нову телефонну розмову з Путіним

Диктатор Путін та Дональд Трамп / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським 4 вересня планує найближчим часом переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це сказав Трамп під час ексклюзивної вечері з керівниками найбільших світових ІТ-компаній в Білому домі, інформує Fox News.

Під час вечері Трампу поставили запитання, чи має він намір після дзвінка Зеленському невдовзі поговорити з Путіним.

«Так, буду. Ми ведемо дуже хороший діалог. Я врегулював сім воєн. Ту, яка, на мою думку, мала бути однією з найлегших… Ви знаєте це відчуття, коли думаєш, що щось буде легше. Виявляється, що це трохи складніше. Але та, яка, на мою думку, мала бути легшою, через мої стосунки з президентом Путіним, з Україною та все інше… Я думав, що це буде катастрофа між Росією та Україною, де цього тижня загинуло 7014 людей. У більшості випадків це солдати, кілька цивільних із Києва, відносно небагато, але здебільшого солдати. І вони гинуть у таких масштабах, яких ми не бачили з часів Другої світової війни», — сказав Трамп.

Він наголосив, що війна Росії проти України стала для нього найскладнішим завданням. За словами американського президента, раніше йому вдалося врегулювати кілька затяжних конфліктів.

«Але це виявилося найскладнішим з усього. Ви знаєте, я врегулював три війни. Одна тривала 31 рік. Багато людей загинуло, 10 мільйонів людей. Інша тривала 34 роки, а ще одна — 37 років. Вони тривали, і люди казали, що їх неможливо вирішити, а я їх вирішив. Ця задача (війна РФ проти України) виявилася складнішою, але ми її вирішимо. Ми все владнаємо», — підсумував Трамп.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп під час розмови з європейськими лідерами і президентом Володимиром Зеленським Дональд Трамп влаштував суперечку.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленский заявив, що голова Білого дому Дональд Трамп незадоволений діями європейських країн, які досі купують російську нафту, зокрема йдеться про Угорщину і Словаччину.