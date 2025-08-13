- Дата публікації
Трамп проведе онлайн-зустріч з Зеленським та європейськими лідерами
У зустрічі також візьмуть участь лідери країн Євросоюзу.
Президент України Володимир Зеленський проведе онлайн-зустріч з президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей ді Венсом.
Про це повідомляє ABC News з посиланням на свої американських чиновників.
Повідомляється, що онлайн-зустріч пройде перед переговорами Дональда Трампа з російським диктатором Путіним, які мають відбутися 15 серпня на Алясці.
Крім президента Україні, в онлайн зустрічі будуть брати участь низка європейських лідерів.
Раніше повідомлялося, що в Москві заявили, що диктатор Путін «зменшив апетити» щодо України, аби тільки досягти угоди з Трампом.
Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує тиску з боку Росії, а також побоюється, що на зустрічі з Дональдом Трампом Володимир Путін може висунути ультиматум щодо виведення ЗСУ з Донбасу в обмін на мир.