Трамп провів розмову із Путіним перед зустріччю із Зеленським: деталі

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову із президентом РФ Володимиром Путіним.

Володимир Путін та Дональд Трамп

Президент РФ Володимир Путін (ліворуч) та президент США Дональд Трамп (праворуч) / © Associated Press

Дональд Трамп заявив, що перед зустріччю з президентом Володимиром Зеленським «мав хорошу і дуже продуктивну телефонну розмову» очільником Кремля Володимиром Путіним.

Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

«Я щойно провів хорошу і дуже продуктивну телефонну розмову з Путіним перед моєю сьогоднішньою зустріччю з Зеленським», — написав Трамп.

Нагадаємо, 28 грудня у місті Палм-Біч, штат Флорида, запланована зустріч президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Раніше повідомлялося, що зустріч була запланована на 22:00 за київським часом, проте її перенесли на 20:00.

Також за інформацією ТСН.ua, після розмови Зеленський разом із Трампом зателефонують європейським лідерам. Бесіда орієнтовно запланована на 21:00, проте остаточний склад, хто з європейських глав країн у ній візьме участь, наразі невідомо.

