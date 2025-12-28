- Дата публікації
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 482
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп провів розмову із Путіним перед зустріччю із Зеленським: деталі
Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову із президентом РФ Володимиром Путіним.
Дональд Трамп заявив, що перед зустріччю з президентом Володимиром Зеленським «мав хорошу і дуже продуктивну телефонну розмову» очільником Кремля Володимиром Путіним.
Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.
«Я щойно провів хорошу і дуже продуктивну телефонну розмову з Путіним перед моєю сьогоднішньою зустріччю з Зеленським», — написав Трамп.
Нагадаємо, 28 грудня у місті Палм-Біч, штат Флорида, запланована зустріч президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Раніше повідомлялося, що зустріч була запланована на 22:00 за київським часом, проте її перенесли на 20:00.
Також за інформацією ТСН.ua, після розмови Зеленський разом із Трампом зателефонують європейським лідерам. Бесіда орієнтовно запланована на 21:00, проте остаточний склад, хто з європейських глав країн у ній візьме участь, наразі невідомо.
