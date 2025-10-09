- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 87
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп пройде медобстеження: що відомо
На п’ятницю, 10 жовтня, у президента США Дональда Трампа відбудеться "планове" медичне обстеження у медцентрі імені Волтера Ріда.
Про це повідомляє AFP з посиланням на заяву Білого дому.
"У п'ятницю вранці президент Трамп відвідає медичний центр Уолтера Ріда для запланованої зустрічі та виступу перед військовослужбовцями. Перебуваючи там, президент Трамп пройде планове щорічне обстеження", - наголосили в адміністрації американського лідера.
Зазначається, що буде друге медичне обстеження Трампа цього року.
Трампа неодноразово звинувачували в недостатній відкритості щодо стану здоров'я, незважаючи на величезний суспільний інтерес до самопочуття глави американської держави.