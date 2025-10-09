Трамп пройде медобстеження: що відомо

Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

На п’ятницю, 10 жовтня, у президента США Дональда Трампа відбудеться "планове" медичне обстеження у медцентрі імені Волтера Ріда.

Про це повідомляє AFP з посиланням на заяву Білого дому.

"У п'ятницю вранці президент Трамп відвідає медичний центр Уолтера Ріда для запланованої зустрічі та виступу перед військовослужбовцями. Перебуваючи там, президент Трамп пройде планове щорічне обстеження", - наголосили в адміністрації американського лідера.

Реклама

Зазначається, що буде друге медичне обстеження Трампа цього року.

Трампа неодноразово звинувачували в недостатній відкритості щодо стану здоров'я, незважаючи на величезний суспільний інтерес до самопочуття глави американської держави.