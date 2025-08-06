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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп пригрозив 250% митами на імпортні ліки, щоб повернути виробництво у США

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує поступово підвищити імпортні мита на фармацевтичну продукцію до 250%, аби стимулювати виробництво ліків всередині країни.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пригрозив запровадити високі імпортні мита на фармацевтичну продукцію, щоб повернути виробництво медикаментів до США.

В інтерв’ю телеканалу CNBC глава Білого дому наголосив, що спочатку мито буде невеликим, але вже за рік-півтора може зрости до 150%, а згодом — до 250%.

“Ми хочемо, щоб ліки вироблялися в нашій країні”, — підкреслив Трамп.

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