Нарендра Моді та Володимир Путін. / © press-centr.com

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Агресорка Росія звинувачує Сполучені Штати Америки в торговельному тиску на Індію через намір президента Дональда Трампа підвищити мита для країни.

Про це заявив речник російського президента-диктатора Дмитро Пєсков.

З його слів, нібито такі заяви з Вашингтона - це погрози та “спроби змусити країни розірвати торговельні відносини з Росією”. Мовляв, суверенні країни мають самостійно обирати собі торгових партнерів.

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“Ми не вважаємо такі заяви законними", – висловився Пєсков.

Погрози Трампа

30 липня президент США запровадив мита проти Індії у розмірі 25%. Окрім того, він пригрозив, що має намір «суттєво підвищити» імпортне мито щодо Нью-Делі. Втім, якою буде нова ставка мит для Індії.

Трамп наголосив на тому, що Індія купує «величезні обсяги російської нафти», а згодом продає більшу її частину на відкритому ринку для отримання прибутків.

Окрім того, сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав Трампа покарати Індію за "воєнну спекуляцію". Політик також заявив, що вітає “тверду відданість” очільника Білого дому щодо припиненню “цієї кривавої бійні в Україні”.

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