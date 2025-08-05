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Трамп пригрозив Індії жорсткими тарифи через торгівлю нафтою з РФ: у Москві прокоментували
Москва розкритикувала потенційні мита Трампа проти Нью-Делі.
Агресорка Росія звинувачує Сполучені Штати Америки в торговельному тиску на Індію через намір президента Дональда Трампа підвищити мита для країни.
Про це заявив речник російського президента-диктатора Дмитро Пєсков.
З його слів, нібито такі заяви з Вашингтона - це погрози та “спроби змусити країни розірвати торговельні відносини з Росією”. Мовляв, суверенні країни мають самостійно обирати собі торгових партнерів.
“Ми не вважаємо такі заяви законними", – висловився Пєсков.
Погрози Трампа
30 липня президент США запровадив мита проти Індії у розмірі 25%. Окрім того, він пригрозив, що має намір «суттєво підвищити» імпортне мито щодо Нью-Делі. Втім, якою буде нова ставка мит для Індії.
Трамп наголосив на тому, що Індія купує «величезні обсяги російської нафти», а згодом продає більшу її частину на відкритому ринку для отримання прибутків.
Окрім того, сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав Трампа покарати Індію за "воєнну спекуляцію". Політик також заявив, що вітає “тверду відданість” очільника Білого дому щодо припиненню “цієї кривавої бійні в Україні”.