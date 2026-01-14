Трамп пригрозив іранському режиму: Китай відреагував на заяви президента США

Дональд Трамп / © Associated Press

Китай не схвалює погроз президента США Дональда Трампа завдати удару по режиму в Ірані через жорстоке придушення владою протестів.

Про це під час брифінгу заявила речниця китайського МЗС Мао Нін, повідомляє «Укрінформ».

За її словами, Пекін виступає проти використання військової сили.

«Ми не схвалюємо використання сили чи погрози силою і виступаємо проти втручання у внутрішні справи інших країн під будь-яким приводом», — наголосила Мао.

Представниця Міністерства закордонних справ Китаю заявила: Пекін сподівається, що уряд і народ Ірану зможуть подолати труднощі та відновити спокій у країні.

«Ми закликаємо всі сторони сприяти відновленню стабільності та миру на Близькому Сході», — заявила китайська дипломатка.

Ситуація в Ірані

Антиурядові протести в Ірані, які розпочалися 28 грудня, тривають уже третій тиждень поспіль. Вони стали найбільшими за майже 50 років. Люди вийшли на вулиці через стрімке падіння курсу національної валюти та погіршення економічного становища.

Від 8 січня іранський режим, очолюваний аятолою Хаменеї, заблокував інтернет і мобільний зв’язок. Він також звинуватив демонстрантів у роботі в інтересах опозиції за кордоном та США. Прокуратура країни пригрозила смертною карою.

За даними правозахисників, понад пів тисячі людей загинули під час протестів, серед них 48 представників силових структур. Також понад 10 тисяч осіб опинилися під вартою.

Дональд Трамп оголосив про призупинення дипломатичних контактів з Іраном через жорстке придушення антиурядових протестів, а також закликав людей захоплювати урядові обʼєкти. Президент США додав, що підтримка протестного руху вже готується.