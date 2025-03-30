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Трамп пригрозив Путіну перед новою телефонною розмовою — NBC News
Американський президент попередив, що ті, хто купуватиме нафту в Росії, не зможуть вести бізнес у Сполучених Штатах.
Президент США Дональд Трамп повідомив, що цього тижня проведе телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним. При цьому він додав, що буде дуже розгніваним, якщо з вини Росії не буде досягнуто перемир’я.
Про це американський президент розповів NBC News у неділю, 30 березня.
«Якщо ми з Росією не зможемо укласти угоду щодо припинення кровопролиття в Україні, і якщо я вважатиму, що це була провина Росії, я збираюся запровадити додаткові мита на нафту, на всю нафту, що надходить з Росії», — сказав Трамп.
При цьому він пригрозив високими тарифами не тільки на російську нафту, але й на інші товари з РФ.
«Буде 25% мито на нафту та інші продукти, що продаються в Сполучених Штатах, вторинні мита», — сказав Трамп, зазначивши, що мита щодо Росії діятимуть протягом місяця без угоди про припинення вогню.
Президент США також попередив, що ті, хто купуватиме нафту в Росії, не зможуть вести бізнес у Сполучених Штатах.
Трамп додав, що Путін знає, що він злий, але зазначив, що у нього «дуже добрі стосунки з ним» і «злість швидко розсіюється… якщо він вчинить правильно».
Нагадаємо, у виданні The Times вважають, що Путін грає на неприязні Трампа до президента Зеленського та їх спільному переконанні, що Україну не слід розглядати як суверенну державу.