Трамп пригрозив Росії економічною війною, якщо Москва ухилятиметься від переговорів щодо завершення війни в Україні

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові розпочати проти Росії "економічну війну", якщо Кремль відмовлятиметься від переговорів про припинення війни проти України.

Про це він сказав під час засідання уряду США.

"Я хочу, щоб ця угода була завершена. У мене є дуже серйозний план, якщо доведеться його застосувати, але моє головне бажання – покласти цьому край", — наголосив Трамп.

Реклама

Президент США уточнив, що йдеться не про світову війну, а про жорсткі економічні заходи проти Росії.

"Це не буде світова війна, але це буде економічна війна. І економічна війна буде важкою, дуже важкою – особливо для Росії. І я цього не хочу", — зазначив він.

Разом із тим Трамп підкреслив, що відповідальність за переговори лежить на обох сторонах:

"Знаєте, Зеленський теж не зовсім безневинний. Для танго потрібні двоє – я кажу про це постійно. Їх потрібно звести за стіл переговорів".

Реклама

Американський лідер також визнав, що його відносини з українським президентом Володимиром Зеленським змінилися після припинення фінансової допомоги Києву.

"Зараз у мене нормальні відносини із Зеленським, але вони вже зовсім інші, ніж раніше, бо ми більше не платимо гроші Україні. Ми це припинили", — додав Трамп.

Нагадаємо, на засіданні уряду США Дональд Трамп назвав американську зброю найкращою у світі і розповів, що виробники вже виконують замовлення НАТО для України.