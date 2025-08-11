Трамп пригрозив, що може піти з переговорів: що буде потім

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що може піти з переговорів про закінчення війни в Україні.

Про це очільник Білого дому сказав на сьогоднішньому брифінгу.

«Я можу піти і сказати «удачі». І на цьому все закінчиться», — заявив він.

«Можу сказати, що це не буде врегульовано. Є ті, хто вважає, що Путін хотів би усю Україну. До речі, я один із них. Думаю, якби не я, він зараз навіть ні з ким не розмовляв би. Але я збираюся зустрітися з ним. Ми обговоримо параметри [угоди]. А потім я зателефоную президенту Зеленському та європейським лідерам», — продовжив Трамп.

Нагадаємо, також Дональд Трамп заявив, що зустріч на Алясці з Путіним буде пробною.