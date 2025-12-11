Трамп пригрозив війною президенту однієї з країн

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп пригрозив президенту Колумбії Густаво Петро, заявивши, що той є «наступним» у регіональній кампанії Білого дому проти торгівлі наркотиками.

Про це повідомляє Politico.

Видання наголошує, що спочатку Трамп сказав, мовляв, «насправді не дуже багато думає про» Петро. Втім, коментарі американського президента швидко переросли в брязкання зброєю проти колумбійського лідера.

«Колумбія виробляє багато наркотиків. Тож йому краще порозумнішати, інакше буде наступним. Він скоро буде наступним. Я сподіваюся, що він слухає, він буде наступним», — сказав Трамп.

Зауважимо, коментарі очільника Білого дому знаменують собою різку ескалацію його погроз колумбійському президенту. У розмові президент США також заявив про розширення військової операції з боротьби з наркоторгівлею, яка досі була зосереджена на Венесуелі, на Мексику та Колумбію.

Politico наголошує, що напруженість між Вашингтоном і Боготою загострилася цієї осені на тлі агресивної кампанії США проти наркоторгівлі в регіоні. Адміністрація Трампа позбавила Колумбію статусу партнера з контролю над наркотиками та анулювала візу Петро у вересні, назвавши його «нелегальним наркоторговцем».

У Вашингтоні не приховують, що хотіли б бачити відставку Петра. Утім, термін повноважень президента Колумбії завершується, а країна готується до президентських виборів у травні 2026-го.

Як повідомлялося, джерела Bloomberg повідомили, що США захопили санкційний венесуельський танкер. Захоплення судна може суттєво ускладнити здатність Каракаса експортувати нафту, оскільки інші перевізники можуть уникати роботу з вантажами Венесуели через ризик потрапляння під американські санкції.

Нагадаємо, наприкінці листопада Трамп анонсував удари по території Венесуели. Він пригрозив, що Штати «дуже скоро» розпочнуть дії, спрямовані на блокування наземних маршрутів пересування підозрюваних у наркоторгівлі венесуельців.

Під удар можуть потрапити порти, аеропорти, військові бази та злітно-посадкові смуги, що, на думку Вашингтона, використовуються для контрабанди. Як повідомляють джерела WSJ, знайомі з планами, якщо президент США ухвалить рішення, атаки стануть частиною масштабнішої кампанії тиску на режим Ніколаса Мадуро.