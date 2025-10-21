ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
151
Час на прочитання
1 хв

Трамп приписав собі завершення 8 війн і анонсував "дев'яту"

Трамп заявив, що завершив вісім війн, а засновники США — жодної.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву, стверджуючи, що саме його він завершив вісім військових конфліктів, чим не можуть похвалитися навіть Джордж Вашингтон та Авраам Лінкольн.

Про це він заявив на обіді в клубі «Рожевий сад» у Білому домі під час зустрічі з журналістами.

«Вашингтон і Лінкольн не припинили 8 війн. Ми припинили 8 війн, і 9-та наближається», — зазначив Трамп.

Нагадаємо, підготовка до зустрічі президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна в Будапешті наразі «призупинена».

А 16 жовтня Трамп повідомив, що під час телефонної розмови з Путіним домовився зустрітися з ним у Будапешті.

Тим часом політтехнолог Віталій Бала заявив, що Трамп демонстративно обрав Будапешт для зустрічі з Путіним - це подійний удар по Євросоюзу та МКС.

Дата публікації
Кількість переглядів
151
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie