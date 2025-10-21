Трамп приписав собі завершення 8 війн і анонсував "дев'яту"

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву, стверджуючи, що саме його він завершив вісім військових конфліктів, чим не можуть похвалитися навіть Джордж Вашингтон та Авраам Лінкольн.

Про це він заявив на обіді в клубі «Рожевий сад» у Білому домі під час зустрічі з журналістами.

«Вашингтон і Лінкольн не припинили 8 війн. Ми припинили 8 війн, і 9-та наближається», — зазначив Трамп.

Нагадаємо, підготовка до зустрічі президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна в Будапешті наразі «призупинена».

А 16 жовтня Трамп повідомив, що під час телефонної розмови з Путіним домовився зустрітися з ним у Будапешті.

Тим часом політтехнолог Віталій Бала заявив, що Трамп демонстративно обрав Будапешт для зустрічі з Путіним - це подійний удар по Євросоюзу та МКС.